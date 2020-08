Ronaldo bisa na Juventus e quebra recorde com 94 anos

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:35 Facebook

Cristiano Ronaldo é garantia de golos e, esta sexta-feira, no jogo da Juventus frente ao Lyon, da Liga dos Campeões, voltou a fazer das suas.

Depois de empatar a partida com um golo de penálti, ainda no primeiro tempo, o internacional luso disparou um "míssil" de fora da área que só parou dentro da baliza defendida pelo também português Anthony Lopes.

Para além disso, com o golo de penálti, Ronaldo tornou-se no jogador com mais golos apontados numa só época ao serviço da Juventus, contabilizando todas as competições, ao somar 37 remates certeiros.



Aos 35 anos, CR7 quebrou um recorde que permanecia intacto desde a época 1925/1926, ou seja, há 94 anos, superando o húngaro Férénc Hirzer, que na altura somou 35 golos em todas as provas.