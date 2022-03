Ronaldo está lesionado e falha dérbi contra o City

JN Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo está lesionado e vai falhar o encontro do Manchester United contra o City, este domingo. A notícia está a ser avançada pelo "The Athletic".

As suspeitas para a lesão do craque português surgiram quando este não se juntou à comitiva do Manchester United no Lowry Hotel, onde a equipa se costuma concentrar antes dos jogos.

A notícia da lesão foi avançada pelo "The Athletic". A mesma publicação dá conta que Edinson Cavani também não vai participar na partida.

O Manchester United vai defrontar este domingo, às 16.30 horas, o Manchester City a contar para a Liga inglesa.