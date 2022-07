Ronaldo estará disposto a baixar o salário para assinar pelo Chelsea

Avançado português quer sair do Manchester United e a formação londrina será o principal interessado na contratação.

Esta semana tem sido de muitas dúvidas quanto ao futuro de Cristiano Ronaldo. O interesse em sair do Manchester United já é conhecido e o Chelsea parece estar na linha da frente para contratar o capitão da seleção portuguesa.

Esta quinta-feira, o jornal "Marca" informa que CR7 estará disposto a baixar o salário para poder assinar pelo Chelsea, visto que é um dos jogadores mais bem pagos da Premier League. O português pretende um projeto onde possa competir na Liga dos Campeões - visto que o United vai competir na Liga Europa - e que tenha possibilidades de a ganhar, até porque os londrinhos conquistaram a prova milionária há duas épocas.

Segundo a mesma publicação, o novo dono do Chelsea Todd Boehly pretende que a primeira contratação seja de renome, com forte impacto mediático e na visibilidade do clube, algo que Ronaldo pode oferecer. Os "blues" estão interessados em Aké, De Ligt, Raphinha e Sterling, mas Boehly vê Cristiano como o reforço mais impactante.

O principal entrave continua a ser o Manchester United, que não pretende vender Cristiano Ronaldo, muito menos a um rival direto do mesmo país.