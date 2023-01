Treinador do Al Nassr justifica derrota com falhanço de Ronaldo

JN Hoje às 13:14 Facebook

Rudi Garcia diz que a oportunidade de golo desperdiçada por Cristiano Ronaldo quando a equipa perdia por 1-0 foi decisiva na meia-final da Supertaça com o Al Ittihad

As declarações do técnico do Al Nassr prometem causar polémica. Após a derrota com o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, por 3-1, na meia-final da Supertaça saudita, Rudi Garcia não poupou Ronaldo.

"Uma das coisas que mudaram o curso do jogo foi a oportunidade que Cristiano Ronaldo falhou na primeira parte", disse o técnico do Al Nassr, referindo-se a um lance em que o português não conseguiu marcar, quando o resultado estava em 1-0 para o adversário. Pouco depois, o Al Ittihad fez o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

"Dou os parabéns ao Al Ittihad. Estiveram muito melhor do que nós na primeira parte. Nós subimos de produção no segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos dar a volta ao resultado", acrescentou Rudi Garcia, citado pela imprensa árabe.

Depois de ter marcado dois golos num jogo particular com o PSG, Ronaldo ficou em branco nas duas partidas oficiais que fez até agora pelo Al Nassr, primeiro numa vitória por 1-0 sobre o Al Ettifaq, a contar para a liga saudita, e agora no desaire com o Al Ittihad, nas meias-finais da Supertaça.