United contactou adepto que ficou sem telemóvel mas "piorou tudo"

Os "red devils" entraram em contacto com a mãe de Jake Harding, o menino que ficou com o telemóvel partido por causa de Cristiano Ronaldo, mas Sarah Kelly insistiu que a família não vai aceitar o convite para ir a Old Trafford.

"O Manchester United lidou com isto de forma terrível, e, sinceramente, tornou as coisas ainda piores. Se alguém nos agredisse na rua e depois nos convidasse para jantar, não iríamos. Só porque é Cristiano Ronaldo, por que haveríamos de ir? É como se lhe devêssemos um favor, mas, lamento, não devemos", começou por dizer Sarah em declarações ao jornal "Liverpool Echo", garantindo que o filho voltou a recusar o convite de ir a Old Trafford ver um jogo dos "red devils".

"Rejeitámos educadamente a proposta para ir a Old Trafford, porque o Jake não quer ir nem quer ver o Ronaldo. Deixou isso bastante claro. Não são palavras minhas, são palavras do meu filho. No final, isso é que importa. Isto afetou-o mais do que a mim, por isso, deixei-lhe tudo nas mãos para que ele decidisse e ele não quer ir a Old Trafford e não quer ir ver o Cristiano Ronaldo. Agora, a única coisa que posso dizer é que está nas mãos da polícia", concluiu.

No intervalo do jogo do último sábado entre o Everton e o Manchester United, que os "red devils" perderam por 1-0, Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel de um adepto ao chão. Logo no dia, o internacional português pediu desculpa e convidou o jovem a assistir a um jogo do Manchester United mas a mãe de Jake Harding vincou que tal não ia acontecer. "Jake ficou em choque total. É autista e também tem dispraxia, por isso, não digeriu bem o que estava a acontecer até voltar a casa. Está muito incomodado e desmotivou-o por completo de voltar a ver um jogo", vincou.