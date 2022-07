Vaidade é uma das razões para nenhum "tubarão" contratar Cristiano Ronaldo

Rita Sousa Hoje às 17:34 Facebook

Jornal "Bild" explica possíveis razões para nenhum "gigante" ainda ter verdadeiramente avançado para contratar o fenómeno português.

Figura fulcral do futebol mundial nas duas últimas décadas, Cristiano Ronaldo vive um momento de incerteza na carreira. A imprensa internacional continua a insistir na saída do número 7 do Manchester United para um clube que venha a disputar a Liga dos Campeões. O craque já foi apontado ao PSG, Bayern Munique, Barcelona, Chelsea, Sporting e F. C. Porto, mas, para já, continua tudo em aberto. CR7 falhou o regresso do United aos treinos após não ter ido com a equipa em digressão pela Austrália e Tailândia.

Se o avançado luso seria uma fonte de dinheiro para qualquer clube que o recebesse, pelo número de camisolas e todo o marketing que a marca CR7 transporta, dentro do campo a conversa é outra. Chelsea e Bayern torcem o nariz a uma inclusão de Ronaldo nas respetivas equipas e, esta quinta-feira, a imprensa alemã elencou um número específico de razões os motivos para os grandes clubes vetarem a contratação do madeirense.

De acordo com o jornal alemão Bild, são quatro as razões para CR7 ainda não ter sido verdadeiramente procurado por nenhuma equipa europeia, numa altura em que a saída de Old Trafford parece o cenário mais provável: a vaidade, a idade avançada (37 anos), a inflexibilidade, o que diz respeito à maneira e quando deve jogar, e o facto de ser muito caro a nível salarial, ao auferir em Old Trafford cerca de 30 milhões de euros por temporada.

Recorde-se que, nesta última quarta-feira, o nome do internacional português foi associado a um clube saudita, que, segundo a CNN, está disposto a fazer uma proposta de 300 milhões, com 30 desses milhões destinados ao Manchester United, 20 para comissões/intermediação e 250 para o vencimento de Ronaldo.