Caja Rural abandona Volta a Portugal após dois casos suspeitos

A equipa espanhola da Caja Rural não vai alinhar à partida da terceira etapa da Volta a Portugal, após dois corredores estarem sob suspeita de terem covid-19. Protocolo sanitário atrasou a corrida que chega este sábado ao alto da Torre, na Serra da Estrela.

Ana Lúcia Pereira, médica responsável pelo controlo sanitário da prova, confirmou o abandono da Caja Rural, após terem sido detetados dois casos suspeitos na equipa.

A partida na Sertã na etapa rainha da Volta a Portugal, prevista para as 12.25 horas, foi atrasada devido à testagem de dezenas de membros da caravana.

As equipas da Movistar, W52-F. C. Porto e Atum General-Tavira foram testadas para despistagem de casos, uma vez que ficaram hospedados, na última noite, no mesmo hotel da equipa da Caja Rural. Além dos atletas e equipas técnicas, a testagem foi alargada a outros elementos que compõem a estrutura da Volta a Portugal.

"Estamos em condições de continuar a Volta com estas equipas", confirmou Ana Lúcia Pereira, médica responsável pelo controlo sanitário da competição.