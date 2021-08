Rádio Popular-Boavista abandona Volta a Portugal devido à covid-19

Sara Gerivaz Hoje às 12:17 Facebook

A equipa da Rádio Popular-Boavista, comandada por José Santos, está fora da Volta a Portugal devido a casos positivos de covid-19. Daniel Freitas, corredor dos axadrezados, era o atual camisola amarela da prova.

Em comunicado, a organização da Volta a Portugal confirmou o abandono da equipa portuguesa da Rádio Popular-Boavista, que ontem já tinha perdido João Benta e Tiago Machado, ambos infetados com o novo coronavírus.

"Seguindo o protocolo, a equipa sai de prova. Nos próximos dias continuaremos a seguir todos os procedimentos e recomendações, a promover as boas práticas e a tomar todas as necessárias decisões ponderadamente", pode ler-se no comunicado.

A organização esclareceu que nas últimas 12 horas foram realizados mais de 375 testes na caravana, incluindo equipas, staff e todos os vacinados, mas nenhum deu positivo. De acordo com a organização, desde o início da Volta a Portugal foram confirmados 14 casos positivos associados à prova.

A testagem massiva surgiu depois de, na terça-feira, dez corredores de três equipas diferentes terem sido obrigados a abandonar a competição por estarem positivos. Dois dos ciclistas afastados foram João Benta e Tiago Machado, da RP-Boavista, equipa que acabou a quinta etapa a liderar a prova, com Daniel Freitas a vestir a camisola amarela.

Com o abandono do líder da prova devido à covid-19 foi Alejandro Marque, segundo classificado, a vestir a camisola amarela, com uma homenagem ao atleta que a perdeu devido ao teste positivo. O corredor do Atum General-Tavira, que já tinha sido líder nesta Volta a Portugal, sublinhou que só vestiu a camisola devido ao protocolo e leva na camisola uma referência a Daniel Freitas.

Depois da Caja Rural e da Euskatel-Euskadi, a Rádio Popular-Boavista é a terceira equipa a abandonar a Volta a Portugal devido à covid-19.