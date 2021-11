Cancelo faz "hat-trick" de assistências em triunfo do Manchester City

Os ingleses do Manchester City, com Cancelo e Bernardo Silva de início, foram superlativos no embate com o Club Brugge (4-1), reassumindo a liderança do Grupo A. Cancelo fez três assistências.

Aos 15 minutos, Phil Foden já tinha inaugurado o marcador no Estádio Etihad, com a assistência a sair dos pés de João Cancelo. Contudo, a vantagem não durou muito tempo pois Stones marcou na própria baliza e o resultado foi empatado para o intervalo, apesar da superioridade britânica.

No segundo tempo, a equipa de Guardiola abriu o livro e materializou o domínio em golos.

Primeiro foi Mahrez a beneficiar de novo passe letal de Cancelo para colocar o City de novo na frente e, a partir daí, os belgas perderam a estabilidade.

Sterling entrou aos 68 minutos e, quatro minutos depois, aumentou a vantagem dos "cityzens". Gabriel Jesus selou o resultado final, que permitiu o "hat-trick" de assistências a João Cancelo, aos 90+2. Rúben Dias esteve nos convocados mas não saiu do banco.

Assim, a equipa de Guardiola passa para a liderança do Grupo A, com nove pontos, enquanto o Club Brugge segue em terceiro, com quatro pontos.