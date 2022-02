Capitão Horta aponta armas ao Sheriff

Avançado português marcou o único golo da partida, dando a vitória ao Braga em Tondela. Arsenalistas pouparam baterias para o jogo da Liga Europa.

Na ressaca da derrota europeia às mãos do Sheriff, o Braga regressou às vitórias no campeonato graças a um golo solitário de Ricardo Horta. Carlos Carvalhal fez várias mexidas no onze base para gerir o esforço dos jogadores, com destaque para o regresso de David Carmo à titularidade, mais de um ano depois de se ter lesionado com gravidade.

O Braga não entrou da melhor forma na partida, ao não conseguir chegar com critério à baliza do Tondela. Os comandados de Pako Ayestarán estavam a disputar o jogo taco a taco, conseguindo trocar a bola junto da área arsenalista. Embora não tenha criado muitas chances de golo, um remate de fora da área de Eduardo Quaresma fez aquecer as luvas de Matheus. O defesa emprestado pelo Sporting criou uma dinâmica interessante no meio campo: quando o Tondela tinha a posse da bola funcionava como médio e atuava a central quando a equipa defendia.