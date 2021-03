José Pedro Gomes Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Vila-condenses foram exímios no contra-ataque, arrancando o triunfo a algarvios sem resposta

O Rio Ave reencontrou-se com as vitórias, batendo o Farense por 2-0, numa partida em que os vila-condenses voltaram a provar que são dos conjuntos mais letais da Liga a explorar o contra-ataque.

Com um endiabrado tridente ofensivo composto por Carlos Mané, Rafael Camacho e Gelson Dala, a equipa da Foz do Ave precisou de apenas duas jogadas cirúrgicas para derrubar um Farense, combativo, que não perdia há quatro rondas, mas que não teve capacidade de reação.

Numa primeira parte onde os nortenhos foram mastigando o jogo a meio-campo à procura de brechas no adversário, o espaço surgiu numa escapada de Carlos Mané, travada em falta, na área, pelo guardião dos algarvios. Pelé, aos 27 minutos, transformou o castigo máximo no 1-0.

O Farense, apesar de voluntarioso, não teve clarividência no último terço e, já no segundo tempo, voltou a expor-se aos venenosos contragolpes do Rio Ave. Numa jogada desenhada pelos suspeitos do costume, foi Camacho a selar o triunfo e a deixar os vila-condenses mais tranquilos na tabela.

Veja o resumo do jogo: