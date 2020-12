Carlos Carvalhal felicita apuramentos europeus de F. C. Porto e Benfica

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse este sábado esperar um "jogo muito difícil" no terreno do Belenenses SAD, domingo, na nona jornada da Liga, mas frisou a ambição de somar os três pontos.

Os bracarenses vão tentar a sétima vitória consecutiva no campeonato, depois do triunfo na Grécia, na quinta-feira, diante do AEK Atenas (4-2), que carimbou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa.

A equipa de Carlos Carvalhal vai defrontar um conjunto que ainda não venceu em casa - a equipa orientada por Petit conta com três empates e uma derrota no Jamor - e só tem uma vitória, alcançada na primeira jornada (1-0 sobre o Vitória de Guimarães), há quase três meses.

"Vamos entrar na máxima força, estamos motivados, focados e muito empenhados para o jogo, sabendo que vamos defrontar um adversário difícil, as equipas do Petit são sempre muito bem organizadas e agressivas no bom sentido", disse aos meios do clube.

Para o técnico, "a gestão [do plantel] não é uma preocupação".

"Apesar de termos poucos dias, que é algo a que já estamos habituados, vamos estar em condições de discutir os três pontos. Temos um respeito muito grande pelo Belenenses [SAD] e sabemos que se antevê um jogo muito difícil para ambas as equipas, mas estamos com uma união e uma vontade muito grande de vencer, temos de expressar a nossa qualidade e estar muito concentrados", afirmou.

Carlos Carvalhal reforçou a importância de "recuperar sobre vitórias".

"Sem dúvida, preparar um jogo sobre vitórias é diferente de preparar um jogo com perda de pontos. Nós, felizmente, temos ganho muitas vezes e a recuperação acaba por ser melhor e mais fácil de se fazer, se é que é fácil nestas circunstâncias. Temos um plantel de boa qualidade e que nos permite fazer uma boa gestão", disse.

Carlos Carvalhal recordou ainda o recente ciclo de jogos dos bracarenses.

"Tivemos um jogo muito bem conseguido com o Leicester [3-3], depois tivemos uma vitória excelente contra o Farense [1-0] e demos uma resposta fantástica no jogo com o AEK. As pessoas não têm noção, porque na televisão não era visível, mas o relvado estava horrível. Eu estava um pouco apreensivo no dia anterior e isso tinha a ver com as condições do relvado, mas mesmo assim fizemos um futebol de alta qualidade, uma vitória brilhante e que foi excelente para Portugal", disse.

O técnico felicitou ainda F. C. Porto e Benfica pelas passagens às fases seguintes da Liga dos Campeões e Liga Europa, respetivamente.

"Queria aproveitar para retribuir as felicitações pela passagem à fase seguinte por parte do Sérgio Conceição e dar os parabéns à estrutura do F. C. Porto, ao seu treinador e à sua equipa, assim como ao Benfica e ao Jorge Jesus por terem passado à fase seguinte e pelos pontos que se têm conquistado. Tanto nós como o F. C. Porto e o Benfica temos ajudado o ranking de Portugal e creio que todos estes três clubes estão de parabéns", afirmou.

Sporting de Braga, segundo classificado, com 18 pontos, e Belenenses SAD, 12.º, com oito, defrontam-se a partir das 20 horas de domingo, no Estádio do Jamor, em Oeiras, jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.