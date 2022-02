Carlos Carvalhal: "Merecíamos ter vencido a eliminatória nos noventa minutos"

JN Hoje às 00:07 Facebook

O treinador do Braga salientou o empenho e atitude dos jogadores no triunfo nos penáltis (3-2) sobre os moldavos do Sheriff, esta quinta-feira à noite, no segundo jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

"É uma vitória dos jogadores, de muito empenho, de atitude, de acreditar, da qualidade também. Fizemos uma primeira parte extraordinária contra um adversário extremamente incómodo a jogar fora, que defende muito bem e com muita gente. Tivemos arte e engenho. Provocámos algumas surpresas ao adversário em certos momentos do jogo e em certas posições e eles tiveram uma primeira parte de pesadelo", começou por analisar Carlos Carvalhal, continuando: "Podiam ter sido quatro ou cinco golos, era mais do que justo. Merecíamos ter vencido a eliminatória nos noventa minutos, mas foi nos penáltis, da forma mais dramática. Foi muito importante para todos nós, para esta malta jovem a pisar palcos europeus pela primeira vez e que teve um comportamento espetacular."

Sobre o desfecho dos penáltis, o treinador arsenalista elogia o guarda-redes. "Foi um bom trabalho do Matheus, juntamente com o Eduardo, o Leonardo e o Tiago Sá, um dos capitães e um jogador com um peso muito importante no balneário e para mim. Contamos com o Matheus e com a nossa capacidade para fazer golo nos penáltis. Tinha de ser com dramatismo, até ao último segundo, até à última pinga. Se calhar, assim até sabe melhor", salientou.

Carlos Carvalhal lembra que o clube não chegada a esta fase da prova desde 2015/16. E anota: "Conseguimos fazê-lo com uma equipa muito jovem, com um plantel com muita capacidade, muito para espremer, mas com alguma imaturidade. Com esta vontade de ganhar e esta atitude, vamos evoluir e, quanto maior a experiência, mais vão jogar melhor e menos erros vão cometer".

"O que aqui conseguimos deixa-me extasiado, muito contente. Tenho os meus amigos na bancada, a família em casa, todos muito contentes. Sendo de Braga, é um orgulho tremendo colaborar com este clube, tentar levá-lo o mais longe possível, e acho que o temos feito de forma brilhante", finaliza o técnico dos minhotos.