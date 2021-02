Carnaval no Santa Clara: Ukra de bebé, uma enfermeira sexy e um padre

José Pedro Gomes Ontem às 23:56 Facebook

Apesar dos tempos conturbados provocados pela pandemia da covid-19, o plantel do Santa Clara não quis deixar de assinalar o Carnaval. Vários jogadores e elementos da estrutura do clube açoriano surgido mascarados para uma alegre sessão de treino, que arrancou gargalhas entre os adeptos, através das fotos publicadas nas redes sociais.

O avançado Ukra, conhecido pela constante boa disposição, deu o mote ao fantasiar-se de bebé com uma indumentária condizente, num grupo onde não também faltaram super-heróis, matrafonas, piratas, enfermeiros e até alguns padres, sempre num espírito de boa disposição.

Já em Vila do Conde, o plantel do Rio Ave também não deixou de assinalar o dia de Carnaval, mas optou por uma postura mais pedagógica, lembrando os adeptos a necessidade de se protegerem da covid-19. Com o slogan "Neste Carnaval usamos todos os máscara", jogadores, treinadores e dirigentes gravaram um vídeo a colocarem uma das principais proteções contra o novo coronavírus e incentivando a população a seguir este exemplo.