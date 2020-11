Carvalhal roda a equipa mas tem sempre três intocáveis

João Faria, em Leicester Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Braga fez algumas poupanças frente ao Leicester, na Liga Europa, e sai de Inglaterra com uma derrota por 4-0. Agora segue-se o Benfica, na Luz.

Até ao momento, o Braga soma nove jogos oficiais na época em curso, seis no campeonato e os restantes na Liga Europa. Carlos Carvalhal fez algumas poupanças cirúrgicas no jogo com o Leicester, em Inglaterra, onde perdeu por 4-0 para a Liga Europa, mas manteve-se fiel a aposta em três jogadores intocáveis: o guarda-redes Matheus e os defesas Ricardo Esgaio e Bruno Viana. Jogaram em todos os encontros do Braga e somam, assim, 810 minutos. E também devem ser aposta do treinador para o jogo com o Benfica, no domingo, um teste difícil às aspirações minhotas.

Desde que arrancou a época, Carvalhal apostou em 21 jogadores e só cinco ainda não contabilizam qualquer minuto na presente temporada. São eles os guarda-redes Tiago Sá, Hornicek e Rogério Santos, o defesa Zé Carlos e o veterano central Rolando, uma contratação sonante no decurso da temporada passada mas que não tem feito parte dos planos da equipa técnica. Depois há o caso de Rui Fonte que se encontra lesionado.

No jogo com o Benfica, na Luz, onde o Braga vai tentar voltar aos resultados positivos, há algumas mudanças no horizonte. Como o regresso de Gaitán ao onze - e também ao Estádio da Luz, onde defendeu as cores do Benfica - e ainda o reforço do meio-campo com Castro, que foi poupado em Leicester. Na defesa, Sequeira deve entrar no onze até porque David Carmo se encontra castigado. No meio-campo, os minhotos têm ainda outra baixa de peso, o brasileiro Fransérgio.

A comitiva do Braga chega a Lisboa no final da tarde desta sexta-feira e entra logo em estágio na capital, onde no domingo defronta o Benfica.