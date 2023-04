Casa Pia-Sporting: Trincão salva leão com defesa de papel

Luís Antunes Hoje às 21:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado assina hat-trick e garante vitória a um Sporting desastroso no plano defensivo. Casa Pia reage bem mas acaba reduzido a dez unidades.

Um golo de Trincão, já na fase final do encontro, salvou o Sporting e permitiu aos verde e brancos vencer o Casa Pia (4-3), ontem, no Estádio Nacional, e manter a esperança de ainda poder lutar por um dos lugares que dão acesso à Champions.

Num jogo emotivo, face ao número de golos e à marcha do marcador, os leões sofreram para triunfar, não só devido a uma reação persistente do adversário, que anulou três desvantagens, mas também devido a uma exibição desastrosa no plano defensivo. Coates esteve irreconhecível, mas não foi o único de uma formação que viveu numa autêntica sala de pânico sempre que a bola entrou na área.