Casa Pia vai começar a próxima temporada no Estádio do Jamor

Enquanto decorrerem as obras necessárias para permitir ao Estádio Pina Manique receber jogos da Liga, os "Gansos" vão utilizar o Estádio do Jamor como casa.

A possibilidade foi confirmada pelo presidente do clube, Vítor Franco, à Rádio Renascença.

A mudança para o Jamor é possível uma vez que a Belenenses SAD, despromovida à Liga 2, vai deixar de utilizar o Estádio Nacional a partir da próxima temporada.

As obras no Estádio Pina Manique vão permitir o aumento da lotação, para cinco mil espetadores, limite mínimo imposto pela Liga de Clubes para o principal escalão do futebol nacional.

Haverá ainda intervenções nos balneários e serão melhoradas as condições de segurança da infraestrutura.

O Casa Pia, que terminou a Liga 2 na segunda posição, está de regresso à Liga 83 anos depois.