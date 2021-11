Casillas critica Bola de Ouro: "Cada vez me custa mais acreditar nestes prémios"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:26 Facebook

O ex-guarda-redes do F. C. Porto Iker Casillas deixou, esta terça-feira, nas redes sociais, críticas à atribuição do prémio que Messi conquistou pela sétima vez.

Lionel Messi voltou a conquistar a Bola de Ouro e o assunto acabou por ser um dos mais comentados nas redes sociais. Se uns aplaudem a distinção ao argentino do PSG, que levou a melhor sobre Lewandowski e Jorginho, segundo e terceiro classificados, respetivamente, há também quem critique.

Iker Casillas, ex-guarda-redes do Real Madrid e F. C. Porto, foi um dos que não deixou de dar opinião e, através das redes sociais, foi bastante crítico.

"Cada vez me custa mais acreditar nestes prémios de futebol. Para mim, Messi é um dos cinco melhores jogadores de toda a história, mas há que começar a saber quem são os melhores jogadores após uma época", começou por dizer o espanhol. Não é assim tão difícil, bolas! As pessoas é que o tornam difícil", escreveu Casillas.