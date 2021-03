Casillas esteve de visita ao Olival

JN Hoje às 16:47 Facebook

O ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas, atual diretor-geral adjunto do Real Madrid, esteve esta quarta-feira de manhã no Centro de Treinos do Olival, onde se encontrou com alguns ex-colegas de equipa do F. C. Porto.

O guardião, que teve de deixar de jogar na sequência de um enfarte agudo do miocárdio a 1 de maio de 2019, veio ao Porto matar saudades dos antigos companheiros portistas, tendo estado com o argentino Marchesín e com o brasileiro Otávio.

Mas não foi só com os colegas de balneário que Casillas partilhou alguns momentos. Como não poderia deixar de ser, a visita estendeu-se também ao departamento médico, onde esteve com Nélson Puga.

Os dragões partilharam o momento nas redes sociais, com a mensagem "Aquelas visitas que nos arrancam sorrisos. Bem-vindo a casa, San Iker".

A nível pessoal o ex-guarda-redes espanhol vive momentos conturbados, após o anúncio do divórcio da jornalista Sara Carbonero, com quem esteve casado cerca de 10 anos, mas esta quarta-feira teve motivos para sorrir.