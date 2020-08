Casillas foi apoiar a equipa e a equipa empurrou Casillas até à Taça

Ontem às 23:29 Facebook

Iker Casillas retirou-se do futebol em maio de 2019, devido a um problema cardíaco. Apesar de já não ter contrato com o F. C. Porto, acompanhou os dragões até Coimbra e esteve no relvado a festejar.

O guarda-redes, com a humildade que se reconhece, parecia querer esconder-se no momento mais alto da noite para os portistas - o levantar da Taça.

Mas, a equipa que o antigo guarda-redes fez questão de apoiar no relvado, retribuiu o carinho e empurrou Casillas até ao centro da festa, com Sérgio Conceição a incentivar, e Danilo a esperar pela ajuda do ex-guarda-redes para levantar o troféu.

Já no jogo que deu o título de campeão nacional ao F. C. Porto, ao derrotar o Sporting, por 2-0, Casillas também marcou presença no encontro e na festa.

"Os campeões são eles. Eu sinto-me campeão como portista. Foi um campeonato tão importante e tão diferente, para todos", atirou o antigo guarda-redes, afastado desde a época passada devido a um problema no coração.

Antigo campeão do mundo por Espanha, e "mítico" guardião do Real Madrid, Iker Casillas conquistou o carinho dos portistas, que deram corpo a um movimento nas redes sociais a pedir o regresso do guarda-redes aos relvados, para somar mais um título de campeão, o que não chegou a acontecer.