Casillas visitou dragões no hotel em Madrid

O antigo guarda-redes Iker Casillas, que representou Real Madrid e F. C. Porto, visitou na passada noite de terça-feira a equipa azul e branca no hotel em que esta está hospedada na capital espanhola.

O agora dirigente dos merengues, esteve algum tempo à conversa com os ex-companheiros e com o treinador Sérgio Conceição, seguramente a dar força à equipa para a partida desta quarta-feira, pelas 20 horas, com o Atlético de Madrid, grande rival do conjunto "blanco" na La Liga, para a jornada inaugural do Grupo B da Liga dos Campeões.

Iker Casillas representou o F. C. Porto entre 2015 e 2020, tendo deixado de jogar após ter sofrido um enfarte do miocárdio a 1 de maio de 2019.