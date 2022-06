Caso da garagem no F. C. Porto-Sporting: Conceição absolvido, Vítor Baía suspenso

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, os castigos relativos ao "caso da garagem" referente aos incidentes ocorridos no interior do Estádio da Dragão no final do F. C. Porto-Sporting, a contar para o campeonato.

Segundo o mapa de castigos, o treinador Sérgio Conceição foi absolvido porque "a prova produzida, se permite confirmar a presença do treinador da SAD visitada em local próximo do Presidente da SAD participante, não permite uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas".

Já Vítor Baía, vice-presidente do F. C. Porto, foi suspenso 25 dias e multado em 3440 euros. De acordo com o comunicado, o ex-guarda-redes admitiu ofensiva à honra do presidente do Sporting, Frederico Varandas. Rui Cerqueira também foi suspenso 115 dias e multado em 3825 euros, uma vez que, segundo o relatório, ficou provado que bateu "com uma das suas mãos na mão direita do presidente de sociedade desportiva adversária [Frederico Varandas], com que este segurava o telemóvel para filmar, o que provocou a queda instantânea do telemóvel".

Já o F. C. Porto também foi obrigado ao pagamento de uma coima no valor de 16320 euros pelas publicações na rede social Twitter sobre os incidentes depois do clássico. Porém, o campeão nacional foi absolvido "pela prática do ilícito mais grave de inobservância qualificada de outros deveres".

Apesar das suspensões, o Regulamento Disciplinar das Competições da Liga "permite que as sanções de suspensão por tempo sejam cumpridas nas férias", por não emular o regulamento da FPF que previne essa possibilidade.

Assim, com a decisão tomada já depois do fim da época, as suspensões acabam por abranger o período de pausa desportiva, com a de Vítor Baía a terminar antes da retoma desportiva.

"Ao contrário da suspensão prevista no Regulamento da Federação, que impede os dirigentes de estarem presentes em recintos desportivos, a suspensão prevista no Regulamento da Liga apenas impede os dirigentes de estarem presentes na zona técnica", pode ler-se na decisão conhecida.

Renovação do cartão de cidadão de Varandas foi prova contra Rui Cerqueira

Segundo o relatório da FPF, foi dado como provado que o diretor portista bateu numa mão do presidente leonino, fazendo cair o telemóvel que este segurava, com o CD a elencar vários elementos de prova, como o pedido, por parte de Varandas, de renovação do cartão de cidadão que "se encontrava guardado na capa do telemóvel", entre outros.

A 11 de fevereiro, o encontro entre o F. C. Porto e o Sporting, a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin, que terminou empatado 2-2, ficou ainda marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube, Frederico Varandas.

O F. C. Porto reagiu à intenção dos leões, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.