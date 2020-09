Nuno Barbosa Hoje às 16:16 Facebook

UEFA vai pronunciar-se ainda na tarde desta terça-feira e, de acordo com o que apurou o JN, só aí se saberá se o jogo de sub-21 entre Portugal e a Bielorrússia será suspenso ou adiado.

Certo, e ainda de acordo com o que apurou o JN, é que foram detetados casos positivos de covid-19 na seleção jovem da Bielorrússia. O jogo tinha início marcado para as 17.30 horas e seria disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras.