Casper Tengstedt já está em Lisboa

Luís Antunes Hoje às 01:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Casper Tengstedt, avançado dinamarquês de 22 anos do Rosenborg, chegou na noite desta terça-feira a Lisboa. O reforço das águias viajou na companhia de Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, e deve assinar um contrato até 2028.

Roger Schmidt já tem em Lisboa o primeiro dos dois reforços nórdicos assegurados pelos encarnados. O atacante do Rosenborg, que deve assinar até 2028, representa um investimento de cerca de sete milhões de euros, embora a transferência admita ainda uma vertente variável consoante objetivos.

Alem do dinamarquês, as águias asseguraram também a contratação de Andreas Schjelderup, extremo de 18 anos, considerado o novo prodígio do futebol norueguês, que vai chegar à Luz ainda durante a presente semana.