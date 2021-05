Catarina Amado de águia ao peito até 2025

JN/Agências Hoje às 16:19 Facebook

O Benfica, que no passado sábado se sagrou pela primeira vez campeão nacional da Liga feminina, anunciou, esta quarta-feira, no site oficial que renovou contrato com a defesa Catarina Amado até 2025.

"Sinto-me muito feliz. O Benfica é o meu clube de coração. Tinha, desde criança, o sonho de jogar aqui. Consegui concretizá-lo e tenho a oportunidade de representar o clube por muitos mais anos", disse Catarina Amado, após a assinatura do novo contrato, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica define a jogadora, de 21 anos, como "um dos pilares na recente conquista do campeonato nacional", assinalando que o desempenho na equipa 'encarnada' contribuiu para a chamada à seleção portuguesa, pelas qual conta uma internacionalização.

"Um dos meus objetivos era ganhar o campeonato, felizmente, tive a oportunidade de o conseguir. Espero ganhar muitos mais", observou a defesa, que na época 2020/21 participou em 31 jogos do Benfica e marcou um golo.