Celine Naef vence W40 Porto I em ténis

A suíça Celine Naef, de apenas 17 anos, não se limitou ontem a vencer a final de pares ao lado da luxemburguesa Yanina Wickmayer. Hoje, manteve a qualidade exibicional que apresentou ao longo de toda a semana e derrotou a italiana Lucrezia Stefanini, por 6-2 e 6-4, ao cabo de 1:19 horas, conquistando o título de singulares do W40 Porto I.

Com uma entrada muito forte, Naef começou por quebrar o serviço de Stefanini, dando de imediato sinais de querer decidir o encontro a seu favor. Manteve a mesma consistência ao longo de quase toda a primeira partida, dominando os pontos e executando drive voleys em todas as áreas do court. O primeiro set não teve história, foi mesmo de sentido único, mas, no segundo parcial, a italiana fez jus da sua maior experiência e conseguiu equilibrar o duelo até ao oitavo jogo. Porém, surgiu novamente a maior eficácia e determinação de Naef que fez o break e serviu para fechar o encontro a seu favor, para gáudio da sua entourage, presente nos courts cobertos do Monte Aventino.

"Estou muito feliz por ter conseguido este título que estava longe do meu pensamento quando cheguei na semana passada", começou por dizer Naef, concluindo: "Em conversa com a minha mãe dizia que queria conhecer a cidade do Porto, que se perdesse na primeira ronda podíamos ir visitar os sítios mais conhecidos, mas fui ganhando e acabei por não ter tempo. Agora sim, já posso", concluiu, satisfeita, a jovem prodígio helvética. Com este triunfo Celine Naef leva para casa a fatia maior do prize money, cerca de 5484 euros, ao passo que Lucrezia Stefanini amealhou 2931 euros.