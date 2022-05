Celtic exerce opção de Jota e Schmidt avalia Florentino

Águia quer guarda-redes, mas não será Ortega. Gotze na lista, mas muito difícil

A dois jogos do final da época, os encarnados encontram-se, naturalmente, a acertar o plantel para 2022/23 já com o aval do novo treinador, o alemão Roger Schmidt. Do leque de atletas cedidos, já se sabe que dois elementos, Jota e Florentino, vão ter destinos diferentes. O extremo, verdadeira estrela do Celtic, deve ficar no clube escocês que, ao que apurámos, vai exercer a cláusula de compra acordada quando do empréstimo, avaliada em 7,5 milhões de euros, e já informou as águias da decisão. O caso de Florentino, médio cedido ao Getafe (Espanha), é distinto, já que vai voltar à Luz, sabe o JN, e integrar o plantel para ser avaliado por Schmidt.

O treinador alemão deixou uma lista com as indicações sobre o tipo de futebolistas que desejaria ver reforçar a equipa. Pretende um guarda-redes habituado a jogar fora da área, numa lógica de sustentação de um esquema que privilegia o "pressing", adiantamento de linhas mais recuadas e com capacidade de iniciar as jogadas ofensivas. Stefan Ortega, de 29 anos, guardião do Arminia Bielefeld, foi indicado pelo técnico, mas rejeitado pela SAD.

Noutro âmbito, Mário Gotze, internacional alemão do PSV, também foi referenciado pelo treinador. Um nome que o Benfica veria com agrado, mas para o qual teria de realizar enorme esforço financeiro (salário anual superior a dois milhões de euros) e também contar com a colaboração do avançado e do clube de Eindhoven, pois Gotze tem contrato até 2024.