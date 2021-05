Central Henrique deixa Belenenses SAD e regressa ao Coritiba

JN/Agências Ontem às 23:38 Facebook

O defesa central brasileiro Henrique deixou o Belenenses SAD com duas jornadas por disputar na Liga e rumou ao Coritiba.

Depois de uma temporada como titular indiscutível no centro da defesa da formação lisboeta, pela qual disputou 27 encontros - 25 na Liga e dois na Taça de Portugal -, Henrique Buss regressa ao clube da formação, que atualmente disputa o segundo escalão do campeonato brasileiro.

No passado domingo, Henrique já tinha confirmado, em conferência de imprensa, o interesse do Coritiba, embora realçando o empenho no Belenenses SAD até a transferência se consumar, o que acabou por acontecer poucos dias depois.

O brasileiro revelou ter falado com o presidente Rui Pedro Soares, que o escutou "de coração aberto", tendo ficado "muito feliz com o interesse e [no facto] de poder voltar" ao clube que o formou e pelo qual tem "um carinho muito grande", numa opção que foi sua.

"Fui muito bem recebido [no Belenenses SAD] desde o primeiro dia. Formámos uma família muito unida e forte, foi dos melhores grupos que apanhei no futebol. Só levo coisas boas, até mesmo do futebol português, que está sempre a evoluir e viu-se neste campeonato, que não tem jogos fáceis", sublinhou na altura.

Os azuis, que ocupam a oitava posição, recebem o Santa Clara, adversário direto na luta pela Europa, com a mesma pontuação, no domingo, em jogo da 33.ª e penúltima ronda realizado no Estádio Nacional, em Oeiras, às 17 horas.