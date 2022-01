Centro de estágio das águias pode sair do Seixal

Luís Antunes Ontem às 23:07 Facebook

Projeto "Cidade do Benfica" está em cima da mesa e visa concentrar o clube num local em Lisboa. Estádio é exceção

O projeto da "Cidade Benfica" está ainda numa fase embrionária, mas foi anunciado por Rui Costa, na entrevista ao canal das águias, e visa incluir todo o universo estrutural dos encarnados, exceto o Estádio da Luz, num espaço na zona de Lisboa. A ideia, lançada pelo atual presidente, que lembrou que o centro de Alto Rendimento seria um "projeto do passado", não exclui também a saída do centro de estágio do Seixal, isto sempre numa perspetiva de longo prazo.

O projeto implica transferir o centro de formação do Seixal para o novo espaço? "Fica a área disponível para fazer o que se quiser lá dentro, é claro que não nasce do dia para a noite, não temos poço de petróleo, tem de ser feito com pés e cabeça", assegurou o dirigente.