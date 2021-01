César Peixoto abandona comando técnico do Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

César Peixoto já não é treinador do Moreirense, anunciou o clube, este sábado de manhã. Na véspera da deslocação ao F. C. Porto, cujo encontro está agendado para amanhã, o divórcio partiu da iniciativa do treinador vimaranense, de 40 anos.

O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que, por iniciativa do treinador César Peixoto, foi solicitada a rescisão de contrato.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador César Peixoto, bem como a sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", pode ler-se no comunicado.

César Peixoto substituiu Ricardo Soares, deixando a equipa no oitavo lugar, com 13 pontos, tendo conquistado, em cinco jogos para a Liga, uma vitória e dois empates.