Chelsea conquista Supertaça Europeia

O Chelsea conquistou esta quarta-feira à noite a Supertaça Europeia, pela segunda vez no historial, depois de ter vencido nas grandes penalidades o Villarreal, por 6-5, após o 1-1 no final do prolongamento, numa partida disputada no Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Os "blues", que buscavam o segundo título na competição entre o campeão europeu e o vencedor da Liga Europa depois do triunfo em 1998, adiantaram-se no marcador, por Hakim Ziyech, aos 27 minutos, após assistência de Kai Havertz.

Já o estreante "submarinho amarelo" reagiu e esteve perto da igualdade antes do intervalo, mas o potente remate de Alberto Moreno foi travado pela barra.

Logo no recomeço foram os ingleses a desperdiçarem o segundo, com o remate forte e perigoso de Kai Havertz a sair à malha lateral. Os espanhóis não se assustaram e Javi Moreno, após erro de Edouard Mendy, acertou no poste, com o guarda-redes francês a ainda conseguiu desviar a bola.

O esforço dos comandados de Unai Emery deu frutos aos 73 minutos, com Gerard Moreno a dar o melhor seguimento a uma combinação de Boulaye Dia.

Até ao final dos 90 minutos, a bola ainda rondou as duas áreas com perigo, mas faltou algum discernimento no último passe e o jogo foi mesmo para prolongamento.

No tempo extra, o Chelsea teve duas excelentes ocasiões para resolver o encontro. Primeiro Christian Pulisic atirou ao lado, e depois um grande remate de Mason Mount, obrigou a excelente defesa do guardião Sergio Asenjo.

Antes do final dos 120 minutos, Thomas Tuchel trocou de guarda-redes, fazendo entrar Kepa para o lugar de Mendy para a lotaria das grandes penalidades, uma aposta de deu frutos, pois o espanhol defendeu dois castigos máximos e deu o triunfo aos ingleses.

Havertz foi o único a falhar para os campeões europeus, com Azpilicueta, Marcos Alonso, Mason Mount, Jorginho, Pulisic e Rudiger a atirarem certeiro.

Do lado os vencedores da Liga Europa, Gerard Moreno, Estupiñan, Moi gomez, Daniel Raba e Foyth concretizaram as penalidades, mas Mandi e Albiol permitiram a defesa de Kepa, fechando com uma desvantagem de cinco penáltis marcados contra seis sofridos.

Este segundo troféu europeu do Chelsea em 2021 volta a ter sabor português, pois Silvino Louro é o treinador de guarda-redes dos "blues".