Chelsea junta-se à corrida por Ugarte

O Chelsea juntou-se ao PSG na corrida pelo médio do Sporting, Ugarte. Após uma época dececionante, os "blues" acreditam que um dos problemas está no meio-campo e que o uruguaio pode acrescentar a consistência que faltou, em 2022/23

Ainda sem treinador definido para a época que aí vem, o emblema de Londres já igualou a oferta feita pelo Paris Saint-Germain, que ronda os 60 milhões de euros.

Embora o Sporting já esteja preparado para perder uma das pedras basilares na equipa de Ruben Amorim, o negócio não vai ser fácil. O Famalicão detém 30% do passe e, caso o negócio se concretize pelos valores já referidos, terá direito a cerca de 18 milhões de euros e, sobre esse valor, terão de ser descontados três milhões de euros para o Fénix, clube uruguaio que tem direito a mais-valias. Assim, os leões ficariam com o resto do bolo, que se traduziria numa verba a rondar os 42 milhões de euros.

Após ter deixado boas indicações na primeira temporada ao serviço do Sporting, as vendas de João Palhinha e Matheus Nunes abriram as portas do onze a Ugarte, que respondeu com categoria e se tornou um dos imprescindíveis para Amorim. O uruguaio, de 22 anos, mostrou-se à Europa na Liga dos Campeões e na Liga Europa e deixou os tubarões muito atentos ao seu crescimento.

Em 2022/23, Ugarte realizou 47 jogos, embora não tenha marcado nem assistido nenhuma vez.