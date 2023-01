Chelsea volta à carga por Enzo, Sporting tem alvo identificado

JN Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio argentino está a ser apontado de novo ao futebol inglês, enquanto Hector Bellerín é o provável sucessor de Pedro Porro no Sporting.

Sporting: Hector Bellerín está a ser apontado como o substituto de Pedro Porro no plantel de Ruben Amorim. De acordo com notícias de comunicação social estrangeira, o jogador chegará a Alvalade cedido pelo Barcelona até ao final da temporada.

Benfica: O Chelsea está de novo muito interessado em assegurar a contratação de Enzo Fernández ainda nesta janela de mercado. De acordo com várias notícias vindas de Inglaterra, os "blues" reabriram as negociações com as águias e estão dispostos a pagar 120 milhões de euros pelo médio argentino.

PUB

Braga: Os arsenalistas confirmaram a contratação de Bruma. O extremo português, de 28 anos, vai representar o clube até ao final da temporada, por empréstimo do Fenerbahçe (Turquia). O acordo não contempla opção de compra.

PSG: Skriniar vai ser reforço do campeão francês, faltando saber se ainda este mês ou se apenas no final da temporada. Numa entrevista ao "futbolsfz.sk", o central eslovaco, que está em final de contrato com o Inter de Milão, confirmou que já tem tudo acertado para rumar a Paris

Marselha: Azzedine Ounahi, uma das revelações do Mundial 2022, foi oficializado como reforço do Marselha. O médio marroquino, de 22 anos, vai, assim, prosseguir a carreira no futebol francês já que nas últimas épocas defendeu as cores do Angers. O valor da transferência ronda os oito milhões de euros.

Chelsea: Malo Gusto, jovem lateral francês que está a brilhar no Lyon, vai rumar a Stamford Bridge na próxima temporada. O jogador, de 19 anos, já foi oficializado pelos "blues", mas vai continuar no Lyon até ao final da época. O negócio terá rendido cerca de 30 milhões de euros aos cofres do emblema francês.

Newcastle: Anthony Gordon deixou o Everton e é a nova estrela do Newcastle, atual terceiro classificado da Premier League. O avançado, de 21 anos, é considerado um dos jovens mais promissores do futebol inglês e convenceu os "magpies" a desembolsarem qualquer coisa como 50 milhões de euros pela transferência.