Chorou e fez chorar: Messi envia áudio a programa de rádio e deixa apresentadores em lágrimas

JN Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Passada a euforia da vitória do Mundial do Catar e dos caóticos festejos em Buenos Aires, o capitão da seleção argentina surpreendeu e emocionou um jornalista e um escritor que dão a voz a um programa de rádio, em reação a algumas palavras sobre o astro argentino no rescaldo da vitória do conjunto albiceleste

Já instalado na sua terra natal, em Rosário, onde vai passar as festividades, Lionel Messi ouviu um excerto de uma crónica do escritor Hernán Casciari, cronista e autor de contos desportivos, a ser lançada nos próximos meses. "A mala de Lionel", partilhada por Casciari no programa "Perros de la Calle", apresentado pelo jornalista Andy Kusnetzoff , da rádio "Urbana play", é uma ode a um Messi jovem que teve de emigrar para Espanha para realizar o sonho de ser jogador de futebol.

Eis que, esta quinta-feira, Kusnetzoff surpreende o colega de rádio e os ouvintes com uma mensagem enviada pelo próprio Messi. "Recebi uma mensagem. Não consegui terminar de ouvi-la. Fiquei chocado. Ele falou do Hernán, por isso resolvi partilhar com vocês no ar. E a mensagem diz assim...", anuncia o jornalista, com a voz embargada.

PUB

"Olá Andy. Como estás? Bem, queria mandar-te este áudio porque eu estava aqui com a Anto [mulher] e pus-me a ver vídeos no TikTok e vi o que contaste, a história que contaste. Que belo. Fico contente que te tenhas superado, que tenhas ficado bem, que tenhas contado o que contaste", começou por dizer o número 10 da seleção argentina, na primeira parte da mensagem, referindo-se a uma situação vivida e relatada pelo jornalista, quando, em 2019, teve uma trombose e na sequência da qual jurou que não veria a final do Mundial caso a Argentina ganhasse, para cumprir uma promessa.

Na continuidade da mensagem, Messi debruçou-se depois sobre a crónica que Casciari escrevera sobre si. "E o Hernán, o que ele escreveu, o que ele contou, a verdade impressionou. Nós os dois começamos a chorar porque tudo o que ele relatou é muito verdadeiro. Queria assim deixar uma saudação a vocês os dois, agradecer-vos e dizer que vos ouvimos e nos comovemos. Vocês fizeram-nos chorar e queria que soubessem. Mando um grande abraço a todos vocês. E obrigado mais uma vez", encerrou Messi.

Visivelmente emocionados, abismados e com lágrimas nos olhos, tanto o jornalista como o escritor nem queriam acreditar no que ouviam. "É muito grande. Podemos fechar o Mundial", disse Andy Kusnetzoff.