Clubes ingleses sugerem fecho do campeonato e entrega do título ao Liverpool

"The Independent" revela esta sexta-feira que a Federação Inglesa pode declarar encerrada a época 2019-20. UEFA também pondera suspender os campeonatos durante meio ano, por causa do surto de coronavírus.

O jornal britânico The Independent revela que a UEFA estará a preparar-se para, na reunião da próxima terça-feira, anunciar o fecho total do futebol europeu até ao mês de setembro, devido à pandemia do coronavírus.

Segundo o mesmo jornal, os clubes e órgãos diretivos do futebol inglês aconselham o mesmo e sugerem à Federação Inglesa que encerre imediatamente a época em curso, atribuindo os títulos aos primeiros classificados. Neste caso, o Liverpool seria declarado campeão a nove jornadas do final do campeonato. Os "reds" não são campeões há 30 anos.

Na terça-feira, em Nyon, a UEFA reúne-se com os 55 federações filiadas e também com as direções da Associação Europeia de Clubes e de todas as ligas europeias, para adoção de plano conjunto de combate ao surto epidémico que assola o planeta.