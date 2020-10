Copiloto espanhola de 21 anos morre em acidente no Rali da Marinha Grande

AC Hoje às 12:32 Facebook

A jovem copiloto espanhola Laura Salvo, de 21 anos, morreu este sábado de manhã na sequência de um despiste na primeira especial do Rallye Vidreiro Centro de Portugal - Marinha Grande, confirmou a organização.

"Uma saída de estrada e um embate na traseira de outro piloto acidentado no mesmo local, vitimou a jovem atleta", de 21 anos, anunciou a organização, no Facebook.

"Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer", disse o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, Nuno Pinto, no LiveStream da competição.

Uma versão confirmada pelo comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça. "A viatura despistou-se cerca de 500/600 metros após a partida do primeiro troço, tendo colidido com um pinheiro. A vítima ficou encarcerada e os meios de socorro responderam quase de imediato, já que estavam muito próximo", disse, em declarações à agência Lusa.

Quando foi desencarcerada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. "Foram iniciadas as manobras de reanimação com sucesso. Foi acionado o helicóptero do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e a vítima foi transportada, já estabilizada e entubada, para a zona de aterragem do meio aéreo, a cerca de 200/300 metros do local onde se encontrava", mas a morte viria a ser declarada pelas 11.15 revelou ainda Vítor Graça.

O helicóptero aterrou pelas 11 horas, mas já não transportou a vítima, referiu ainda o comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande.

"Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima", acrescenta Nuno Pinto, no mesmo comunicado.