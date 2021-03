Coates dá vida extra e recorde na história do leão

Luís Antunes Ontem às 23:53 Facebook

Central volta a marcar nos descontos e a dar triunfo (2-1) à equipa de Amorim, que somou a 22.ª jornada seguida sem perder, registo inédito no clube.

Seba Coates tornou a ser o herói leonino, num jogo em que a equipa arrancou um triunfo a ferros sobre o Santa Clara confirmado nos descontos. O leão mantém-se, assim, sem vacilar e agarrado à rota do título, tendo, inclusive, ampliado a almofada de conforto da liderança para doze pontos sobre o Braga, embora com mais um jogo. A equipa de Ruben Amorim não perde há 22 jornadas e bateu o recorde de invencibilidade do clube no campeonato.

Num duelo com um final emocionante - açorianos empataram aos 85 minutos e caíram nos descontos - o leão foi igual si próprio durante quase todo o embate. Um conjunto consistente, consolidado, organizado defensivamente e terrivelmente eficaz no ataque, onde não precisa de mais de meia oportunidade para marcar. Mostrou esse veneno mortífero, no único remate à baliza na primeira parte e, depois, geriu a vantagem de forma confortável e sem conceder chances ao adversário, apesar do risco. É certo que vacilou, ao contrário do habitual, num lance de jogo aéreo e com erro defensivo. Parecia destinado a cair, perder pontos, mas Coates encontrou uma última vida na rota do título.

O Santa Clara deixou uma imagem extremamente positiva e apresentou um futebol atrativo, ritmado pela ação de Morita e letalidade de Rui Costa. Talvez merecesse outro resultado. O Sporting viu o rival entrar forte e conseguir dois cantos seguidos. Os leões apostaram nos lançamentos longos, mas apanharam os insulares bem posicionados.

O Santa Clara alternava momentos de pressão, a condicionar a saída, com outros de recuo para não ser surpreendido na profundidade. Parecia ter a discussão controlada, numa sensação quase sempre falsa quando se enfrenta um leão que só precisa de meia oportunidade para marcar. A regra confirmou-se mais uma vez, com Pedro Gonçalves a concluir uma assistência de Tabata.

Em vantagem, os leões cresceram, embora fossem obrigados a defender. Receberam um golpe que parecia fatal, mas quem tem este Coates tem quase tudo e a cabeça do central deixou o título um bocadinho mais perto.

POSITIVO: Coates salvou o leão do empate. Frio e exímio na vertente técnica, Pedro Gonçalves tem apetência para transformar a definição num ato simples. Morita deu ritmo ao jogo insular e Rui Costa a esperança.

NEGATIVO: A ação não era fácil, mas Feddal hesitou na abordagem ao lance e amorteceu a bola para o remate certeiro de Rui Costa. Fábio Cardoso teve um deslize quase fatal, mas Pedro Gonçalves não aproveitou.

ÁRBITRO: Adotou um critério amplo e tentou deixar jogar. Exagerou em certas situações e deixou passar a entrada de Coates sobre Cryzan, que poderia ter originado um cartão amarelo.