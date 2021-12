Coates infetado com covid-19

JN Hoje às 15:36 Facebook

O defesa central do Sporting, Sebástian Coates, está infetado com covid-19, de acordo com a SIC Notícias. A notícia surge em vésperas do dérbi entre o Benfica e o Sporting, marcado para sexta-feira, às 21.15 horas.

O JN sabe que o plantel do Sporting Clube de Portugal realizou esta quarta-feira testes PCR e que os resultados só serão divulgados mais tarde.

Na última jornada, o campeão nacional jogou contra o Tondela, equipa que se encontra em isolamento profilático desde terça-feira depois de alguns jogadores terem testado positivo à covid-19.