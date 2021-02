Colónia eliminado da Taça por equipa do segundo escalão

JN/Agências Ontem às 23:39 Facebook

O Colónia, da Bundesliga, foi eliminado, esta quarta-feira, nos oitavos de final da Taça da Alemanha pelo Jahn Regensburg, do segundo escalão, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 no final dos 90.

O Leipzig, Wolfsburgo e Borussia Moenchengladbach também seguem para os quartos de final, juntando-se ao já apurados Holstein Kiel, Essen, Borussia Dortmund e Werder Bremen, que jogaram na terça-feira.

No Jahnstadion, em Regensburg, parecia que o Colónia entrava a todo o gás, já que estava há meia hora com liderança confortável - golos de Jakobs, aos quatro minutos, e do nigeriano Dennis, aos 22. A reação da equipa da casa foi pronta e o empate chegou antes do intervalo, com os golos do canadiano Kennedy, aos 35, e de George, aos 43.

Não houve mais golos nos 90 minutos regulamentares nem no prolongamento e foi preciso desempate por penáltis, com a equipa anfitriã a falhar um remate (Albers) e o Colónia dois (Hoern e Meré).

Sem problemas, o Leipzig, atual segundo do campeonato, goleou o Bochum, do segundo escalão, por 4-0.

O Red Bull Arena viu o Leipzig mais uma vez em excelente momento, a construir um resultado de forma segura. O maliano Amadou Haidara inaugurou, aos 11, e o austríaco Marcel Sabitzer, de penálti, ampliou no período de compensação do primeiro tempo.

O dinamarquês Youssuf Poulsen ainda teve tempo de 'faturar' por duas vezes, aos 66 e 75.

Outro dos candidatos ao troféu, a par do Leipzig, é o Wolfsburgo, terceiro do campeonato. A equipa treinada pelo austríaco Oliver Glasner impôs-se por 1-0 ao Schalke, lanterna-vermelha da Bundesliga.

O único golo da partida foi de Wout Weghorst, aos 40 minutos, na recarga a uma grande penalidade que ele mesmo rematara.

Em Estugarda, o congolês Wamangituka adiantou os locais, no segundo minuto, ao que o Monchengladbach respondeu com golos dos franceses Thuram (45+1) e Plea (50), que valeram o apuramento.