Com um capitão ucraniano, Manchester City segue em frente na Taça

Mahrez e Grealish marcaram os golos da vitória sobre o Peterborough, mas a figura foi Zinchenko, que envergou a braçadeira dos "cityzens".

Sucedem-se as demonstrações de apoio à Ucrânia e aos ucranianos pelos campos de futebol de todo o Mundo e esta terça-feira foi antes do jogo entre o Peterborough United e o Manchester City que se viveu mais um momento emocionante.

Como gesto simbólico, Zinchenko foi capitão dos "cityzens" pela primeira vez e entrou em campo a carregar a bandeira da pátria que está sob fogo da Rússia, com todo o estádio a unir-se em gritos, aplausos e manifestações de apoio à Ucrânia. Várias bandeiras do país coloriram as bancadas, antes do jogo que apuraria o Manchester City para os quartos de final da FA Cup.

Frente ao último classificado da segunda divisão inglesa, a equipa de Pep Guardiola apenas chegou à vantagem aos 60 minutos. Mahrez fez o 0-1, antes de Grealish carimbar o passaporte para os quartos de final.

Bernardo Silva foi poupado, mas João Cancelo e Rúben Dias foram titulares no campeão inglês.