Conceição: "As vitórias são sempre saborosas, mas nós festejamos títulos. O resto é criancice"

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, comentou esta segunda-feira, as declarações do português Bernardo Silva sobre o triunfo caseiro sobre os dragões, na antevisão da partida de terça-feira frente ao Manchester City, da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões,

O médio dos cityzens publicou nas redes sociais a frase "esta soube tão bem", após a vitória em Inglaterra frente aos azuis e brancos, em jogo da primeira jornada.

Instado a comentar, o treinador português relativizou o comentário feito por Bernardo Silva. "As vitórias são sempre saborosas, mas nós festejamos títulos. O resto é criancice, são aquelas picardias que não passam disso mesmo", atirou Sérgio Conceição, anotando sobre os portugueses do City que este "podem fazer um bocadinho melhor na seleção".

E sobre a primeira mão, o treinador portista defendeu que "em Inglaterra o jogo ficou decidido com más decisões da arbitragem", frisando que para a equipa saír com os três pontos, "tem de manter o mesmo rigor e entreajuda".

"Há jogadores mais em risco que outros. Temos de avaliar. Vou apresentar o onze que considero mais forte para o jogo", afirmou Conceição, salientando que o F. C. Porto "vai jogar contra a equipa mais cara do mundo", pelo que a equipa tem "de se manter fiel" e "jogar o seu jogo".