Conceição expulso e jornalista agredido após o Moreirense - F.C. Porto

Sérgio Conceição viu o vermelho após o fim do jogo devido a protestos com o árbitro Hugo Miguel e sofre quarta expulsão esta época. Jornalista foi agredido no estacionamento do estádio.

Sérgio Conceição foi expulso após o apito final de Hugo Miguel, por protestos com o árbitro. O técnico do F. C. Porto cresceu na direção de Hugo Miguel, o que levou o árbitro a exibir-lhe o vermelho.

É a quarta vez que Conceição é expulso esta época. Alguns elementos da segurança rodearam o árbitro, impedindo que o técnico e o assessor de comunicação, Rui Cerqueira, abordassem o juiz.

Os dragões acusam o árbitro de ter errado em várias situações. "Hugo Miguel e António Nobre são os responsáveis por esta farsa", escreveu Francisco J. Marques, diretor de informação, no Twitter.

Num final escaldante em Moreira de Cónegos, um repórter da TVI foi agredido, no exterior do estádio, na zona do parque de estacionamento.