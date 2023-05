Conceição: "Quem olhasse para este jogo, diria que o campeão estava aqui"

No rescaldo da vitória (4-2) diante do Famalicão, Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, destacou a boa exibição da equipa azul e branca no Minho e deixou elogios ao árbitro Fábio Veríssimo.

"Tenho de realçar o excelente jogo da equipa. Um campo sempre difícil. Aos 20 minutos podíamos estar a ganhar por três ou quatro golos de diferença. Faltou-nos ser mais maduros aí, manter a posse de bola no meio-campo adversário e não deixar que saísse. Foi o único ponto que falei com os jogadores ao intervalo. Tivemos oportunidade de fazer o 3-1 pelo Grujic na cara do golo e do nada surgiu o penálti do Famalicão. Na segunda parte, controlámos mais o jogo, com mais oportunidades. Foi um jogo muitíssimo bom da nossa equipa, estou contente. É uma situação que não é fácil, estamos habituados a estar em primeiro e não dependemos de nós. Mas vamos continuar", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a diferença deste jogo do campeonato para o encontro da Taça de Portugal.

"Houve mais controlo, parece-me que a nossa dinâmica em posse foi muito melhor. Houve um trabalho muito interessante, que foi explorar algumas fragilidades. Sabíamos o que fazer para criar dificuldades ao Famalicão. Há o senão de por vezes o controlo do jogo não ser total, mas na segunda parte controlámos completamente. Luta pelo título? É o trabalho que fazemos, a todos os níveis. O trabalho no campo e não só. Para representar este clube é preciso algo mais para conseguirmos ser muito competitivos. Isso tem a ver com organização, a capacidade de estar bem fisicamente e também a nível emocional, estarmos sempre motivados. Isso é inegociável para mim. Mais do que a exibição, estou muitíssimo contente por aquilo que foi a dedicação ao jogo. Quem olhasse para o campeonato e não soubesse qual é a nossa situação neste momento, diria que a equipa que está aqui é sem dúvida a campeã nacional", vincou.

Este domingo, o Benfica defronta o Sporting em Alvalade e, em caso de triunfo, sagra-se campeão nacional. Questionado se vai apoiar os leões, o técnico preferiu deixar elogios a Fábio Veríssimo.

"Aos 90 minutos havia pouco tempo de jogo. Acho muitíssimo bem o Fábio Veríssimo dar 13 minutos de jogo, devia ser sempre assim. O meu aplauso vai para a equipa de arbitragem. Segunda-feira torço pelo F. C. Porto B que vai a Tondela e é um jogo muito difícil", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-2), este sábado, o Famalicão em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga. Taremi, com quatro golos, Iván Jaime e Colombatto marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os dragões somam 82 pontos, menos um do que o Benfica, que joga no domingo em Alvalade com o Sporting. Já o Famalicão está há quatro encontros sem vencer e é oitavo, com 43. No domingo, caso os encarnados vençam os leões, sagram-se campeões nacionais.