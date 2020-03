Confederação Brasileira de Futebol suspende competições por tempo indeterminado

Hoje às 20:28 Facebook

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou este domingo, que vai suspender todas as competições nacionais a partir da próxima segunda (dia 16, de março). A ação da entidade foi motivada pela pandemia de coronavírus, que também já causou a paralisação de outros campeonatos pelo mundo.

Os torneio abrangidos pela CBF que vão sofrer com a suspensão são a Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

"Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

No caso dos estaduais, as federações de cada estado terão autonomia para decidir a situação dos campeonatos regionais.