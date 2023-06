Confrontos no final do Braga-Benfica

JN Ontem às 23:22 Facebook

Acabou mal a meia-final entre bracarenses e encarnados, que valeu a qualificação da formação da Luz para a final do campeonato. Confrontos entre jogadores originaram a intervenção das forças policiais

O jogo de futsal entre Braga e Benfica, esta segunda-feira, no Minho, acabou com vitória das águias, por 3-2, e com com cenas tristes de confrontos entre elementos das duas equipas, obrigando mesmo à intervenção policial.

A polícia teve de intervir para separar jogadores e elementos ligados aos dois clubes.

As imagens da confusão não foram transmitidas, mas terá sido o festejo efusivo de Gonçalo Alves, diretor desportivo do Benfica, a irritar o adversário, nomeadamente o capitão do Braga, Tiago Brito, que reagiu, gerando-se depois os incidentes.