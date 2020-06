Conhecido o número de votantes nas eleições do F. C. Porto: 8400

Susana Silva e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:39 Facebook

O número de votantes nas eleições do F. C. Porto deste fim de semana foi de 8400 sócios, tornando-as um recorde neste século.

Foram umas eleições diferentes, dada a atual situação que o país e o mundo atravessam: a covid-19 obrigou a que este ato eleitoral dos azuis e brancos se desdobrasse em dois dias. E logo o primeiro, em que votaram 4036 sócios no Dragão Caixa para os órgãos sociais, ficou na história, tornando-o as mais concorridas do século, superando o ato eleitoral de 2007, com 3820 votantes. No total, votaram 8400 sócios.

Por bater ficou o recorde de votantes de 1988 (mais de 10 700), numa eleição na qual Pinto da Costa teve um adversário pela primeira vez - Martins Soares - agora cabeça de lista ao Conselho Superior pela lista de Nuno Lobo.

As eleições para o quadriénio 2020/2024, contou com três candidatos à presidência - Pinto da Costa, Nuno Lobo e José Fernando Rio - e decorreram de forma pacífica, com os sócios a cumprirem todas as recomendações.

Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral, diz que não há uma estimativa da hora a que serão revelados os resultados.