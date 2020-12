Nuno Barbosa Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Muita polémica no final do jogo entre o Famalicão e o Sporting, com o árbitro Luís Godinho a anular um golo a Coates, que daria a vitória aos leões, por 2-3, depois de ter sido aconselhado pelo VAR Artur Soares Dias a ver as imagens do lance.

Ora, no final do encontro Frederico Varandas falou aos jornalistas para criticar a decisão do VAR, mas o JN sabe que o Conselho de Arbitragem (CA), da Federação Portuguesa de Futebol, liderado por Fontelas Gomes, entende que o golo de Coates foi bem invalidado.

Reveja o lance em questão: