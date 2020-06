Conselho de Disciplina abre inquérito às relações entre Benfica e Aves

JN Hoje às 21:32 Facebook

Em causa a suposta relação de subalternidade do clube nortenho em relação ao emblema da Luz.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta terça-feira um processo de inquérito com base nas notícias publicadas no jornal Público sobre as ligações entre Benfica e Aves.

O processo foi entretanto enviado à Comissão de Instrutores da Liga, mantendo-se em segredo de justiça até ao final do inquérito.

De acordo com a reportagem do Público, existe uma "relação de subalternidade" do emblema nortenho em relação às águias, com "negócios duvidosos e contratos com adendas leoninas".

O mesmo jornal revelou ainda a existência de uma alegada conta corrente entre os dois clubes da I Liga que mostrava que os avenses chegaram a dever dois milhões de euros ao Benfica, divida essa que deveria ter impedido a inscrição do Aves na I Liga.