Conselho de Disciplina abre processos a Taarabt e Eduardo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, esta sexta-feira, processos disciplinares ao médio do Benfica Taarabt e ao treinador de guarda-redes do S. C. Braga Eduardo, após um desentendimento na final da Taça de Portugal, no passado domingo.

Em comunicado, a secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) dá conta da abertura de processo aos dois, que se envolveram já perto do fim na final da Taça, ganha pelos minhotos em 23 de maio.

O lance originou também a expulsão do brasileiro Lucas Piazon, do Braga, castigado com um jogo de suspensão, após "pontapear o braço" do médio marroquino, que estava a tentar agarra a bola com as mãos.

No primeiro tempo do jogo, também o guardião brasileiro Helton Leite, do Benfica, viu o cartão vermelho, sendo também ele punido com um jogo de suspensão.

O Sporting de Braga venceu a partida por 2-0, erguendo a terceira Taça do seu palmarés, com golos de Piazon e Ricardo Horta.