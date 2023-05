Conselho de Disciplina da FPF arquiva queixa contra Al Musrati

JN Hoje às 18:54 Facebook

Al Musrati, médio do Sporting de Braga, viu o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerar não existir prova suficiente para dar provimento a uma queixa apresentada pelo Vitória de Guimarães, em março, contra o jogador.

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu arquivar uma queixa interposta pelo Vitória de Guimarães contra o jogador do Sporting de Braga Al Musrati.

Na génese da ação interposta pelo clube vimaranense estavam uns alegados gestos obscenos atribuídos ao jogador líbio no final do jogo que opôs os dois clubes, no final de fevereiro, para a 22.ª jornada da Liga.

O JN apurou que o Conselho de Disciplina da FPF considerou não existir prova suficiente para se avançar com o processo.

No próximo sábado, o Sporting de Braga visita o Estádio da Luz para defrontar o Benfica (20.30 horas), num jogo crucial para as contas do título de campeão nacional.